Напишите причины борьбы демоса с аристократией в полисе.

Обществознание
Напишите причины борьбы демоса с аристократией в полисе.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Демос(простой народ) жил в тяжелых условиях. Поэтому бемпредельная власть аристократии(знать) вызывала острое недовольство.
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