(1)Настала пора и Сашке разглядеть немца как следует. (2)Был он вроде бы Сашкин одногодок, лет двадцати – двадцати двух, курносый и веснушчатый. (3)Напомнил он Сашке лицом одного его дружка деревенского, Димку: тот чуть поскула...

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(1)Настала пора и Сашке разглядеть немца как следует. (2)Был он вроде бы Сашкин одногодок, лет двадцати – двадцати двух, курносый и веснушчатый. (3)Напомнил он Сашке лицом одного его дружка деревенского, Димку: тот чуть поскуластее был, поплотнее. (4)Подошёл командир роты, побледневший, злой: – (5)Вот тебе рапорт начальнику штаба. (6)Да смотри, чтоб не случилось чего с немцем в дороге. (7)Он мне главного ничего не сказал. – (8)Во паразит, – удивился Сашка. (9)Жаль, немецкого не знаю, подумал Сашка, поговорил бы... (10)Многое можно было спросить у немца, но немецкие слова, что учил он в школе, все выветрились, призабылись, а если и всплывали в памяти какие, то не те, которые нужны. (11)А Сашке было любопытно, как у немцев обстоят дела с кормёжкой, сколько они сигарет в день получают, сколько рому, почему перебоев с минами нет… (12)Да мало ли что можно было спросить? – (13)Ты мне скажи, немец, чего с моим напарником, что в плен к вам попал, делать будете? (14)Шиссен*, наверное? (15)Немец ничего, конечно, не понял, но при слове «шиссен» дрогнул, сжался, лицо побелело... (16)И тут понял Сашка, какая у него сейчас страшная власть над немцем. (17)Ведь тот от каждого его слова или жеста то обмирает, то в надежду входит. (18)Он, Сашка, сейчас над жизнью и смертью другого человека волен. (19)Захочет – доведёт до штаба живым, захочет – хлопнет по дороге! (20)Сашке даже как-то не по себе стало... (21)Только не знает немец, какой Сашка человек, что не такой он, чтоб над пленным и безоружным издеваться. (22)В блиндаже, где штаб батальона находился, было совсем темно, и только керосиновая лампа с разбитым стеклом тускло мерцала в углу стола. (23)После света Сашка не сразу и разглядел командира, сидевшего в глубине в наброшенной на плечи шинели. (24)И, разглядев, не узнал. (25)Всегда чисто выбритый, подтянутый, в белом подворотничке, сейчас комбат имел вид необычный и страшноватый. (26)Начальство Сашка уважал. (27)И не только потому, что большинство командиров были старше его по возрасту, но и потому, что понял он за два года войны – в армии без этого нельзя. (28)Понимал он и ненавидящий взгляд комбата, сверливший немца, хотя у самого Сашки ненависть к фашистам почему-то не переносилась на этого вот пленного... (29)Вот когда поднялись они из-под взгорка – серые, страшные, нелюди какие-то, это были враги! (30)Их-то Сашка готов был уничтожать безжалостно! (31)Но, когда брал он этого фрица, дрался с ним, ощущая тепло его тела, силу мышц, показался он Сашке обыкновенным человеком, совершенно таким же солдатом, как и он, только одетым в другую форму, только одураченным и обманутым. (32)Потому и мог разговаривать с ним по- человечески, принимать сигареты, курить вместе... и вопрос: "объясните, как вы понимаете смысл 20 предложения" нужны 2 аргумента из текста....помогите, пожалуйста....

Автор: Гость