Сосна высотой 3,8 м растет на расстоянии 10 м от вышки, где установлен прожектор. Сосна отбрасывает тень 2м. Найдите, на какой высоте(в метрах) установлен прожектор.

Алгебра

Сосна высотой 3,8 м растет на расстоянии 10 м от вышки, где установлен прожектор. Сосна отбрасывает тень 2м. Найдите, на какой высоте(в метрах) установлен прожектор.

Автор: Гость