Сосна высотой 3,8 м растет на расстоянии 10 м от вышки, где установлен прожектор. Сосна отбрасывает тень 2м. Найдите, на какой высоте(в метрах) установлен прожектор.
Алгебра
Сосна высотой 3,8 м растет на расстоянии 10 м от вышки, где установлен прожектор. Сосна отбрасывает тень 2м. Найдите, на какой высоте(в метрах) установлен прожектор.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-высота прожектора x/12=3.8/2 x=12*3.8/2=22.8 м
Гость:
крайняя точка тени от сосны есть крайней точкой падения света 3,8/2=х/(10+2) х=3,8*12/2 х=22,8 м. - высота прожектора
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