какая масса 55 моль Карбона???
Химия
какая масса 55 моль Карбона???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(C) = n(C)*M(C) = 55(моль)*12(г/моль) = 660 (г).
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