В разное время были обнаружены грибы -гиганты ; так в Саратове был найден гриб Массой 4 кг, что составляет 1/2 массы гриба ,найденого в Ровенской области и 1/6 массы гриба ,найденого в Италлии . Высота гриба, найденого в Сарато...

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В разное время были обнаружены грибы -гиганты ; так в Саратове был найден гриб Массой 4 кг, что составляет 1/2 массы гриба ,найденого в Ровенской области и 1/6 массы гриба ,найденого в Италлии . Высота гриба, найденого в Саратове была 40 см ,что составляет 5/7 высота гриба , найденого в Ровенской области и 2/5 высоты гриба , найденого в Италии . Определите массы и высоты грибов, обнаруженных в Ровенской области в Италии.

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