В разное время были обнаружены грибы -гиганты ; так в Саратове был найден гриб Массой 4 кг, что составляет 1/2 массы гриба ,найденого в Ровенской области и 1/6 массы гриба ,найденого в Италлии . Высота гриба, найденого в Сарато...
Математика
В разное время были обнаружены грибы -гиганты ; так в Саратове был найден гриб Массой 4 кг, что составляет 1/2 массы гриба ,найденого в Ровенской области и 1/6 массы гриба ,найденого в Италлии . Высота гриба, найденого в Саратове была 40 см ,что составляет 5/7 высота гриба , найденого в Ровенской области и 2/5 высоты гриба , найденого в Италии . Определите массы и высоты грибов, обнаруженных в Ровенской области в Италии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4*2:1=8кг-масса гриба в Ровенской обл. 2)4*6:1=24кг-масса гриба в Италии. 3)40*7:5=56см-высота гриба в Ровенской обл. 4)40*5:2=100см-высота гриба в Италии.
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