Первая и вторая труба, работая вместе, наполняют бассейн за 36 часов, первая и третья - за 30 часов, вторая и третья - за 20 часов. За сколько часов наполнят бассейн три трубы, работая одновременно?

х,у,z-производительность каждой из трёх труб. х+у=1/36часть бассейна х+z=130часть бассейна Заполнят за 1 час. у+z=1/20часть бассейна 2х+2у+2z=1/36+1/30+1/20 2*(х+у+z)=1/19 х+у+z=1/18 Ответ: за 18 часов наполнят бассейн три трубы.

Гость: Гость:

работа во всех случаях равна 1 1/36 - производительность I и II трубы 1/30 - производительность I и III трубы 1/20 - производительность II и III трубы сложим в столбик: 1/36+1/30+1/20=2*I+2*II+2+III 1/9=2(I+II+III) 1/18=I+II+III (это производительность всех труб вместе) работу делим на производительность 1/(1/18)=18ч Ответ: за 18ч