найдите 4 последовательных натуральных числа, если известно, что сумма наименьшего наибольшего из них равна 1203.
Математика
найдите 4 последовательных натуральных числа, если известно, что сумма наименьшего наибольшего из них равна 1203.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600+603=1203 Отже, це числа 600,601,602,603.
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