разобрать слово на пруду морфологический разбор
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разобрать слово на пруду морфологический разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
IНа пруду-сущ. Н.ф.-пруд IIнарицатеоьное,м.р,ед.ч.,неодуш,П.п. III На (на чем?)пруду.
Гость:
(На) пруду - сущ. 1. Обозначет предмет 2. Н.ф. - пруд; нарицательное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение; ед.ч. , Предложный падеж (П.п.) 3. В предложении выполняет роль обстоятельства места.
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