Кости скелета передних конечностей скелета ящерицы.

Биология
Кости скелета передних конечностей скелета ящерицы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плечевой пояс пресмыкающихся сходен с поясом земноводных, но в нем сильно развиты окостенения. Коракоид (coracoideum) в месте соединения с лопаткой (scapula) образуют суставную впадину для причленения головки плеча Сверху к лопатке прирастает уплощенный надлопаточный хрящ (cartilage suprascapularis), а спереди к коракоиду — хрящевой прокоракоид (cart. procoracoidea). Коракоид и прокоракоид каждой стороны срастаются с непарной костной грудиной (sternum); через грудную клетку пояс передних конечностей крепится к осевому скелету. Снизу к грудине прирастает крестообразная покровная кость — надгрудинник (episternum). Парные покровные ключицы (clavicula) соединяют передний конец надгрудинника с дорзальной частью каждой лопатки. Такая конструкция усиливает прочность плечевого пояса.     Плечевой пояс и передние конечности ящерицы Lacerta состоят из:  ключица,  надлопаточный хрящ,  лопатка,  коракоид,  ребра,  грудина, прокоракоидный хрящ,  надгрудинник,  плечо,  локтевая кость, лучевая кость,  запястье, пясть,  фаланги пальцев  С лапой почти так же как у человека. 
Гость:
Плечо(Плечевая кость,предплечье,локтевая и лучевая кости),Кисть(Запястье,пястье,фаланги пальцев)
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