Кости скелета передних конечностей скелета ящерицы.

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Плечевой пояс пресмыкающихся сходен с поясом земноводных, но в нем сильно развиты окостенения. Коракоид (coracoideum) в месте соединения с лопаткой (scapula) образуют суставную впадину для причленения головки плеча Сверху к лопатке прирастает уплощенный надлопаточный хрящ (cartilage suprascapularis), а спереди к коракоиду — хрящевой прокоракоид (cart. procoracoidea). Коракоид и прокоракоид каждой стороны срастаются с непарной костной грудиной (sternum); через грудную клетку пояс передних конечностей крепится к осевому скелету. Снизу к грудине прирастает крестообразная покровная кость — надгрудинник (episternum). Парные покровные ключицы (clavicula) соединяют передний конец надгрудинника с дорзальной частью каждой лопатки. Такая конструкция усиливает прочность плечевого пояса. Плечевой пояс и передние конечности ящерицы Lacerta состоят из: ключица, надлопаточный хрящ, лопатка, коракоид, ребра, грудина, прокоракоидный хрящ, надгрудинник, плечо, локтевая кость, лучевая кость, запястье, пясть, фаланги пальцев С лапой почти так же как у человека.