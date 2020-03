Написать программу Turpo pascal помогите пожалуйста что сможете!!! Вывести на экран 6 раз свое имя. Составить блок-схему и написать программу вычисления суммы чисел от 6 до 10. Написать программу вычисления n! (факториал числа ...

Гость: Гость:

1. вывести на экран 6 раз своё имя program imya; const n=6; var i:integer; begin for i:=1 to n do writeln('ваше имя'); end. Пояснения: делала с помощью цикла (можно было написать и шесть раз writeln, но так удобнее). Переменную n ввела для быстрого изменения значений (если нужно будет написать имя не 6, а, к примеру, 8 раз, нужно было заменить только вначале). Ещё хочу отметить, что имя вводится по-английски и нельзя терять апострофы ( ' ). 2. program sum; var sum:integer; m:array[1..4] of integer; i:integer; begin m[1]:=6 for i:=2 to 4 do begin m[i]:=m[i-1]+1; end; sum:=m[1]; for i:=2 to 4 do begin sum:=sum+m[i]; end; writeln(sum); end. Пояснения: можно было делать и по-другому, но так тоже верно. Тут использовалось два цикла и массив. А блок-схему сами сделайте))) 3. program n!; var n:real; c:integer; m:array[1..n] of integer; begin readln(n) m[1]:=1; for i:=2 to n do begin m[i]:=m[i-1]+1; end; c:=m[1] for i:=1 to n do begin c:=c*m[i]; end; writeln('n!',c); end. Если что не понятно, пишите, объясню