Почему после подмораживания клубни картофеля становятся сладковатыми , плоды рябины , калинв и некоторых других растений сладкими и вкусными? 6 класс. Заранее спасибо:)
Биология
Почему после подмораживания клубни картофеля становятся сладковатыми , плоды рябины , калинв и некоторых других растений сладкими и вкусными? 6 класс. Заранее спасибо:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При низкой температуре крахмал переходит в сахара. Вот и сладость.Кстати когда картофель полежит в темлом месте происходит обратный процес и картофель уже не сладит
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