мне сейчас на 6 лет больше чем тебе было тогда, когда мне было столько сколько тебе было сейчас. когда тебе будет столько сколько мне сейчас, то нам вместе будет 60 лет. сколько лет каждому из нас

Алгебра
мне сейчас на 6 лет больше чем тебе было тогда, когда мне было столько сколько тебе было сейчас. когда тебе будет столько сколько мне сейчас, то нам вместе будет 60 лет. сколько лет каждому из нас
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мне будет- х лет тебе -у х+у=60 и х-у=6(поскольку разница возрастов постоянна) 6+у+у=60 у=27 х=33  33-6=27 мне сейчас 27-6=21 тебе сейчас
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