найди значения разностей 6-3
Математика
найди значения разностей 6-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-3=3 Значение разности 3
Гость:
найди значения разностей 6-3 6 - 3 = 3 ответ : 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
вычислите длину дуги окружности с радиусом 10 см если её градусная мера равна 150 градусов.чему равна площадь соответствующего данной дуге круговог...
Математика
Биология
Почему после подмораживания клубни картофеля становятся сладковатыми , плоды рябины , калинв и некоторых других растений сладкими и вкусными? 6 кл...
Алгебра
мне сейчас на 6 лет больше чем тебе было тогда, когда мне было столько сколько тебе было сейчас. когда тебе будет столько сколько мне сейчас, то на...
Українська література