найди значения разностей 6-3

Математика
найди значения разностей 6-3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-3=3 Значение разности 3
Гость:
 найди значения разностей 6-3 6 - 3 = 3 ответ : 3 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
вычислите длину дуги окружности с радиусом 10 см если её градусная мера равна 150 градусов.чему равна площадь соответствующего данной дуге круговог...
Ответить
Математика
вЫРАЗИТЕ ДЛИНУ ОТРЕЗКА АВ в метрах, дециметрах, сантиметрах, миллиметрах, если АБ=8,906 МЕТРОВ
Ответить
Биология
Почему после подмораживания клубни картофеля становятся сладковатыми , плоды рябины , калинв и некоторых других растений сладкими и вкусными? 6 кл...
Ответить
Алгебра
мне сейчас на 6 лет больше чем тебе было тогда, когда мне было столько сколько тебе было сейчас. когда тебе будет столько сколько мне сейчас, то на...
Ответить
Українська література
Почему Атлантический океан стал великим путем мировой торговли
Ответить