вычислите длину дуги окружности с радиусом 10 см если её градусная мера равна 150 градусов.чему равна площадь соответствующего данной дуге кругового сектора.

Геометрия
вычислите длину дуги окружности с радиусом 10 см если её градусная мера равна 150 градусов.чему равна площадь соответствующего данной дуге кругового сектора.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
l=pRn/180 l=10*3,14*150/180=26,16 S=  pR^2*n/360  S = 100*3,14*150/360=130, 83  n - градусная мера 
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