вычислите длину дуги окружности с радиусом 10 см если её градусная мера равна 150 градусов.чему равна площадь соответствующего данной дуге кругового сектора.
Геометрия
вычислите длину дуги окружности с радиусом 10 см если её градусная мера равна 150 градусов.чему равна площадь соответствующего данной дуге кругового сектора.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
l=pRn/180 l=10*3,14*150/180=26,16 S= pR^2*n/360 S = 100*3,14*150/360=130, 83 n - градусная мера
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