отрезки EF и PQ пересекаются в их середине M. Докажите, что PE||QF.

Геометрия
отрезки EF и PQ пересекаются в их середине M. Докажите, что PE||QF.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доказательство: пусть отрезки EFиQP пересекаются в точке О, тогда EO=PO=QO=FO т.к они пересекаются в середине, а углы EOQ=POF как вертикальные, поэтому треугольники равны по первому признаку равенства треугольников. в равных треугольниках соответствующие элементы равны, поэтому углы OPF и EQO равны, а это накрест лежащие углы при прямых EQ и PF и секущей PQ,Значит, прямые параллельны по первому признаку параллельности прямых ч.т.д. 
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