Как вы понимаете выражение "На бирже можно продать и купить ветер"?

Обществознание
Как вы понимаете выражение "На бирже можно продать и купить ветер"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тем что на бирже можно купить и продать всё что угодно.И не имеет смысла что продаёшь и что покупаешь,лишь бы это было существенное.
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