когда Петя учился во втором классе,скорость его чтения была 45слов/мин.в четвертом классе скорость чтения Пети-135слов/мин.за сколько часов смог бы четвероклассник Петя прочитать книгу,которую во втором классе он читал в течени...

Математика
когда Петя учился во втором классе,скорость его чтения была 45слов/мин.в четвертом классе скорость чтения Пети-135слов/мин.за сколько часов смог бы четвероклассник Петя прочитать книгу,которую во втором классе он читал в течение 4ч.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4ч•60=240мин. 1) 240•45=10800(слов в книге) 2)10800:135=80(мин) - понадобится Пётр, чтобы прочитать ту же книгу, со скоростью чтения 135слов в минуту 3)80мин=1час и 20 мин Ответ: за 1 час 20 минут
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
вычислить дробь 9 целых 1/7 -5 целых 8/10 12целых 36/100 -7 целых 13/20 
Ответить
Геометрия
отрезки EF и PQ пересекаются в их середине M. Докажите, что PE||QF.
Ответить
Обществознание
Как вы понимаете выражение "На бирже можно продать и купить ветер"?
Ответить
Математика
найди значения разностей 6-3
Ответить
Геометрия
вычислите длину дуги окружности с радиусом 10 см если её градусная мера равна 150 градусов.чему равна площадь соответствующего данной дуге круговог...
Ответить