когда Петя учился во втором классе,скорость его чтения была 45слов/мин.в четвертом классе скорость чтения Пети-135слов/мин.за сколько часов смог бы четвероклассник Петя прочитать книгу,которую во втором классе он читал в течени...

Математика

когда Петя учился во втором классе,скорость его чтения была 45слов/мин.в четвертом классе скорость чтения Пети-135слов/мин.за сколько часов смог бы четвероклассник Петя прочитать книгу,которую во втором классе он читал в течение 4ч.

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