когда Петя учился во втором классе,скорость его чтения была 45слов/мин.в четвертом классе скорость чтения Пети-135слов/мин.за сколько часов смог бы четвероклассник Петя прочитать книгу,которую во втором классе он читал в течени...
Математика
когда Петя учился во втором классе,скорость его чтения была 45слов/мин.в четвертом классе скорость чтения Пети-135слов/мин.за сколько часов смог бы четвероклассник Петя прочитать книгу,которую во втором классе он читал в течение 4ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4ч•60=240мин. 1) 240•45=10800(слов в книге) 2)10800:135=80(мин) - понадобится Пётр, чтобы прочитать ту же книгу, со скоростью чтения 135слов в минуту 3)80мин=1час и 20 мин Ответ: за 1 час 20 минут
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Математика