Длина дуги окружности с градусной мерой 120 ° равна 8π см . Вычислите площадь соответствующего данной дуге кругового сектора.

Геометрия
Длина дуги окружности с градусной мерой 120 ° равна 8π см . Вычислите площадь соответствующего данной дуге кругового сектора.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L=p*R*120/180=8p 2R/3=8 R=12 S=pr^2*(120/180)=p*144*(2/3)=96p
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
когда Петя учился во втором классе,скорость его чтения была 45слов/мин.в четвертом классе скорость чтения Пети-135слов/мин.за сколько часов смог бы...
Ответить
Математика
вычислить дробь 9 целых 1/7 -5 целых 8/10 12целых 36/100 -7 целых 13/20 
Ответить
Геометрия
отрезки EF и PQ пересекаются в их середине M. Докажите, что PE||QF.
Ответить
Обществознание
Как вы понимаете выражение "На бирже можно продать и купить ветер"?
Ответить
Математика
найди значения разностей 6-3
Ответить