Длина дуги окружности с градусной мерой 120 ° равна 8π см . Вычислите площадь соответствующего данной дуге кругового сектора.
Геометрия
Длина дуги окружности с градусной мерой 120 ° равна 8π см . Вычислите площадь соответствующего данной дуге кругового сектора.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L=p*R*120/180=8p 2R/3=8 R=12 S=pr^2*(120/180)=p*144*(2/3)=96p
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