найдите объем водорода (н.у.),который полностью прореагирует с кислородом количеством 0,6 моль.
Химия
найдите объем водорода (н.у.),который полностью прореагирует с кислородом количеством 0,6 моль.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мы берем формулу V=Vm*ню подставляем Vm=22.4 значит V=22.4*0.6=13.44 литра всего то навсего ню=моль
Гость:
уравнение реакции: 2H2 + O2 = 2H2O 2n (O2) = n (H2) ==> n (H2) = 0.6*2 = 1,2 моль V (H2) = n*Vm= 1,2*22,4 = 26,88 л
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