Пятый член арифметической прогрессии равен 8,4,а ее десятый член равен 14,4.Найдите пятнадцатый член этой прогрессии..

Алгебра

Пятый член арифметической прогрессии равен 8,4,а ее десятый член равен 14,4.Найдите пятнадцатый член этой прогрессии..

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