охарактеризуйте окислительно-восстановительные свойства кислорода в реакциях с простыми и сложными веществами. Запишите уравнения реакций и рассмотрите их в свете процессов окисления-восстановления

Химия

охарактеризуйте окислительно-восстановительные свойства кислорода в реакциях с простыми и сложными веществами. Запишите уравнения реакций и рассмотрите их в свете процессов окисления-восстановления

Автор: Гость