охарактеризуйте окислительно-восстановительные свойства кислорода в реакциях с простыми и сложными веществами. Запишите уравнения реакций и рассмотрите их в свете процессов окисления-восстановления
Химия
охарактеризуйте окислительно-восстановительные свойства кислорода в реакциях с простыми и сложными веществами. Запишите уравнения реакций и рассмотрите их в свете процессов окисления-восстановления
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Са + О2 = 2СаО Са + 2e- ==> Ca O2 + 4e- ==> 2O _________________________________________ е- - это электрон с отрицательным зарядом (-1)
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