Если каждое ребро куба увеличить на 1, то его площадь поверхности увеличиться на 54.Найдите ребро куба.

Геометрия

Если каждое ребро куба увеличить на 1, то его площадь поверхности увеличиться на 54.Найдите ребро куба.

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