скажите какие словарные слова есть в этом стихотворении - весна пришла! весна пришла! и вся природа расцвела. повсюду расцвели цветы, деревья, клумбы, и кусты, а также крыши и мосты, и переулки и коты. (хоть, если честно говор...

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скажите какие словарные слова есть в этом стихотворении - весна пришла! весна пришла! и вся природа расцвела. повсюду расцвели цветы, деревья, клумбы, и кусты, а также крыши и мосты, и переулки и коты. (хоть, если честно говоря, коты цвели, конечно, зря.)

Автор: Гость