украінська мова душа народу твір
Музыка
украінська мова душа народу твір
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
З самого раннього дитинства і до глибокої старовини все життя людини тісно пов’язане з мовою. Мова – це засіб спілкування людей один з одним. Якщо людина цурається своєї мови,не любить її, вона не заслуговує на ім’я людини. Дитина ще не навчилася як слід говорити, а її слух вже ловить гуркіт бабиних казок, материнської пісеньки. Казки й пісеньки – це теж мова. Усе, що люди роблять у світі здійснюється за допомогою мови. Без неї не можна працювати. Мова призначена для того, щоб служити спілкуванню людей. Отож любіть і шануйте рідну мову, вона наш найдорожчий скарб. можеь всавить ещё что нибудь свое,мы такое писали в том году
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