Магазин за три дня продал 1240,8 кг сахара.В первый день было продано 543 кг ,во второй -в два раза больше,чем в третий.Сколько кг сахара продано в третий день?

Математика
Магазин за три дня продал 1240,8 кг сахара.В первый день было продано 543 кг ,во второй -в два раза больше,чем в третий.Сколько кг сахара продано в третий день?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим условие 1 д-543 2 д-2х 3 д-х  всего-1240,8 составим уравнение  1)543+2х+х=1240,8    543+3х=1240,8    3х=1240,8-543    3х= 697,8    х= 232,6
Гость:
543+х+2х=1240,8  543+3х=1240,8  3х=1240,8 - 543  3х=697,8  х=232,6  Ответ: 232,6 кг  кг сахара продано в третий день.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Пожалуйста сочините загадку в стихах про опоссума.Буду очень благодарна! Нужно здать сегодня по электронной почте в 21:00! Пожалуйста помогите!
Ответить
Русский язык
как сделать словообразовательный разбор слова доледниковый
Ответить
Геометрия
Докажите, что серединные перпендикуляры к любым двум сторонам правильного многоугольника либо пересекаются, либо совпадают.
Ответить
Геометрия
Сторона основания правильной треугольной пирамиды равна 10 см, боковое ребро образует с плоскостью основания угол 60 градусов. найти объем пирамиды.
Ответить
Алгебра
Помогите решить пожалуйста! решить неравество: 4(2а-1)-3(а+6)>а Укажите все целые числа,принадлежащие множеству А пересечении множеств B а)А=(от - ...
Ответить