Магазин за три дня продал 1240,8 кг сахара.В первый день было продано 543 кг ,во второй -в два раза больше,чем в третий.Сколько кг сахара продано в третий день?
Математика
Магазин за три дня продал 1240,8 кг сахара.В первый день было продано 543 кг ,во второй -в два раза больше,чем в третий.Сколько кг сахара продано в третий день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим условие 1 д-543 2 д-2х 3 д-х всего-1240,8 составим уравнение 1)543+2х+х=1240,8 543+3х=1240,8 3х=1240,8-543 3х= 697,8 х= 232,6
Гость:
543+х+2х=1240,8 543+3х=1240,8 3х=1240,8 - 543 3х=697,8 х=232,6 Ответ: 232,6 кг кг сахара продано в третий день.
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