Магазин за три дня продал 1240,8 кг сахара.В первый день было продано 543 кг ,во второй -в два раза больше,чем в третий.Сколько кг сахара продано в третий день?

Математика

Магазин за три дня продал 1240,8 кг сахара.В первый день было продано 543 кг ,во второй -в два раза больше,чем в третий.Сколько кг сахара продано в третий день?

Автор: Гость