Пожалуйста сочините загадку в стихах про опоссума.Буду очень благодарна! Нужно здать сегодня по электронной почте в 21:00! Пожалуйста помогите!
Литература
Пожалуйста сочините загадку в стихах про опоссума.Буду очень благодарна! Нужно здать сегодня по электронной почте в 21:00! Пожалуйста помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Это животное похоже на крысу. Живёт на дереве,имеет длинный хвост. Сумчатое.Нападает на домашних животных. Но мясо не ест, а лишь высасывает кровь из своей жертвы. Из меха шьют шапки и шубы. 2. Вот ещё одна загадка девочкам и мальчикам: кто любит повисеть вниз головой, кто рождается в кармане с маленьким карманчиком?
Гость:
Очень маленький зверёк, Что случится-на утёк! Всех вокруг пугается, И не с кем не знается!
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