Площадь треугольника АВС равна 15 кв.см. Если АВ = 58 см. меньше А=60, то сторона АС равна?
Геометрия
Площадь треугольника АВС равна 15 кв.см. Если АВ = 58 см. меньше А=60, то сторона АС равна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=(AB*AC*sin 60)/2 15*2=58*AC*sin 60 AC=30/(58*sqrt(3)/2)=10*sqrt(3)/29
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1 резинка, 2 карандаша и 3 блокнота стоят 38руб.. 3 резинки, 2 карандаша и 1 блокнот стоят 22руб.. Сколько стоит комплект из резинки, карандаша и б...
Математика
Магазин за три дня продал 1240,8 кг сахара.В первый день было продано 543 кг ,во второй -в два раза больше,чем в третий.Сколько кг сахара продано в...
Литература
Пожалуйста сочините загадку в стихах про опоссума.Буду очень благодарна! Нужно здать сегодня по электронной почте в 21:00! Пожалуйста помогите!