Площадь треугольника АВС равна 15 кв.см. Если АВ = 58 см. меньше А=60, то сторона АС равна?

Геометрия

Площадь треугольника АВС равна 15 кв.см. Если АВ = 58 см. меньше А=60, то сторона АС равна?

Автор: Гость