Ткацкая фабрика ежегодно выпускает 1000000м ткани для мужких рубашек. Масса 1м ткани равна 140г . За счет новой технологии массу 1м ткани удалось довести до 100г. Сколько метров ткани может выпустить в год допалнительно фабрика...

Математика

Ткацкая фабрика ежегодно выпускает 1000000м ткани для мужких рубашек. Масса 1м ткани равна 140г . За счет новой технологии массу 1м ткани удалось довести до 100г. Сколько метров ткани может выпустить в год допалнительно фабрика из прежней массы сырья ?

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