Ткацкая фабрика ежегодно выпускает 1000000м ткани для мужких рубашек. Масса 1м ткани равна 140г . За счет новой технологии массу 1м ткани удалось довести до 100г. Сколько метров ткани может выпустить в год допалнительно фабрика...
Математика
Ткацкая фабрика ежегодно выпускает 1000000м ткани для мужких рубашек. Масса 1м ткани равна 140г . За счет новой технологии массу 1м ткани удалось довести до 100г. Сколько метров ткани может выпустить в год допалнительно фабрика из прежней массы сырья ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
140гр-100гр=40гр-экономия сырья с 1метра ткани 1000 000м*40гр=40 000 000гр-экономия сырья в год 40 000 000гр:100гр= 400 000метров-ткани получат из сэкономленного сырья,т.е. дополнительно. Ответ: 400000 метров
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