К какой ветви власти относится Дом Правительства Российской Федерации? Для чего необходимо правительство в Государстве?

География
К какой ветви власти относится Дом Правительства Российской Федерации? Для чего необходимо правительство в Государстве?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То что "Дом Правительства"-ни к какой ветви власти не относится, а вот "Правительство"-испонительная ветвь власти т.е следит за законами и их исполнением во всех регионах страны через чиновников.
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