Отец рассказал своему приятелю, как он однажды накричал на свою пятнадцатилетнюю дочь и прочитал ей нотацию насчет полного отсутствия всякого чувства ответственности из-за того, что она пришла домой на час позже предварительно ...

География
Отец рассказал своему приятелю, как он однажды накричал на свою пятнадцатилетнюю дочь и прочитал ей нотацию насчет полного отсутствия всякого чувства ответственности из-за того, что она пришла домой на час позже предварительно оговоренного по телефону времени. "Но моя дочь оказалась умницей,-сообщил с гордость отец.-Она..." Предположите, как повела себя дочь при взрыве отцовского негодования. А как бы вы поступили, будучи на ее месте и на месте ее отца Является ли, с вашей точки зрения, лбовь отца и дочери безусловной Аргументируйте свой ответ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хм,конечно же дочь наверное смирилась и просила у него прощение.Я бы поступил конечно же так же.Ну сложно сказать что любовь может быть безусловной,но я предположу что так оно и является.К примеру я слушался свомих родителей и они любили иеня и всячески хвалили,но вот я ослушался их и они поступили со иной жестоко,но я понимал что я виноват и смирился и просил прощения.Я знал что родители меня любят и боятся за меня...
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