Отец рассказал своему приятелю, как он однажды накричал на свою пятнадцатилетнюю дочь и прочитал ей нотацию насчет полного отсутствия всякого чувства ответственности из-за того, что она пришла домой на час позже предварительно ...

Гость: Гость:

Хм,конечно же дочь наверное смирилась и просила у него прощение.Я бы поступил конечно же так же.Ну сложно сказать что любовь может быть безусловной,но я предположу что так оно и является.К примеру я слушался свомих родителей и они любили иеня и всячески хвалили,но вот я ослушался их и они поступили со иной жестоко,но я понимал что я виноват и смирился и просил прощения.Я знал что родители меня любят и боятся за меня...