диск вращается в горизонтальной плоскости с частотой 15 об/мин. на расстоянии 1,2 м от оси вращения лежит груз.Каким должен быть коэффициэнт трения,чтобы груз не соскользнул с диска?

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Период вращения Т диска. Для этого нужно поделить 1 на частоту, т.е.: [latex]T=\frac{1}{15}[/latex] мин = 4 с Выразим угловую скорость вращения диска w: [latex]T=\frac{2\pi}{w}[/latex] [latex]w=\frac{2\pi}{T}[/latex]=1.57 Т.к. диск находится в горизонтальной плоскости, то сила трения F, действующая на груз, равна: F=mgk , где m-масса груза, k-искомый коэффицент трения. Но на груз также действует центростремительная сила [latex]F_{n}[/latex] , равная: [latex]F_{n}=mw^{2}R[/latex] , где R=1.2 м. [latex]F=F_{n}[/latex] [latex]mgk=mw^{2}R[/latex] [latex]k=\frac{w^{2}R}{g}=\frac{1.57^{2}*1.2}{10}[/latex]=0.3 Ответ: 0.3