Пожалуста напишите сочинение на тему " Нужн ли в жизни сочувствие и сострадание"

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Как можно прожить жизнь без сочувствия и сострадания?Эти два качества обязательно должны присуствовать в каждом человеке.Мир,порой,бывает жесток,а доброта людей спасает всё!Иногда хватает одного слова,взгляда,чтобы спасти человека в трудную минуту.Да и на сердце становится светлее и радостней от добрых дел!