а)45,7х=0,3х-2,4=89,6 помогите срочно плиззззз!!!!!!!
Математика
а)45,7х=0,3х-2,4=89,6 помогите срочно плиззззз!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45,7х+0,3х-2,4=89,6 45,7х+0,3х=89,6+2,4 46х=92 х=92/46 х=2 проверка 45,7*2+0,3*2-2,4=89,6 91,4+0,6-2,4=89,6 89,6=89,6
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