Помогите написать сочинение на тему "Художественное описание человека".

Гость: Гость:

Молодая, очень красивая девушка осторожно присела напротив меня. Её элегантная фигура была объята тканью серого платья, которое при тусклом свете казалось выдернутым из смуты времён. Дева улыбнулась мне странной улыбкой, прикрыв свои чёрные, словно ночь, глаза вуалью длинных ресниц. Она точно знала, о чём я думаю, потому что когда я захотела с ней поговорить, она произнесла одну лишь фразу: « От проблем не убежишь, их нужно решать, нужно…» Её голос звучал в такт музыке колёс, спокойно и сладко, уверено и с пониманием моего состояния. Выдранно из личного рассказа