увеличьте следующие дроби в 10, 100, 1000 раз9,13 умножить 1000=?7,2 умножить 10=?7,2 умножить 100=?7,2 умножить 1000=?

Математика
увеличьте следующие дроби в 10, 100, 1000 раз9,13 умножить 1000=?7,2 умножить 10=?7,2 умножить 100=?7,2 умножить 1000=?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9,13*1000=9130 7,2*10=72 7,2*100=720 7,2*1000=7200 
Гость:
9,13 х 1000 = 9130   9,13 х 10 =91,3    9,13 х 100= 913 7,2 х 10 = 72 7,2 х 100 =720  7,2 х 1000 = 7200
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