Сколько ног у трех пауков и двух муравьев?
Математика
Сколько ног у трех пауков и двух муравьев?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*3=24 ног пауков 6*2=12 ног муравьев 24+12=36 всего
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