Площадь квадрата 36 см 2 1. запиши какой длины могут быть стороны прямоугольников с такой же площадью, как у квадрата. Найди периметр каждого из них. 2. Найди длину стороны равностороннего треугольника,периметр которого равен п...
Математика
Площадь квадрата 36 см 2 1. запиши какой длины могут быть стороны прямоугольников с такой же площадью, как у квадрата. Найди периметр каждого из них. 2. Найди длину стороны равностороннего треугольника,периметр которого равен периметру одного из этих прямоугольников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.длина-36см, ширина 1см,периметр (36+1)*2=74см. длина-18см, ширина-2см,периметр (18+2)*2=40см. длина -9см,ширина-4см,периметр (9+4)*2=26см. длина-12см,ширина-3см,периметр (12+3)*2=30см. 2.Периметр равностороннего треугольника=30см, значит: 1)30:3=10см-длина стороны треугольника.
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