Площадь квадрата 36 см 2 1. запиши какой длины могут быть стороны прямоугольников с такой же площадью, как у квадрата. Найди периметр каждого из них. 2. Найди длину стороны равностороннего треугольника,периметр которого равен п...

Математика

Площадь квадрата 36 см 2 1. запиши какой длины могут быть стороны прямоугольников с такой же площадью, как у квадрата. Найди периметр каждого из них. 2. Найди длину стороны равностороннего треугольника,периметр которого равен периметру одного из этих прямоугольников

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