изомерами являются: 1)пропионовая и 2-метилпропионовая кислоты 2)метанол и метональ 3)бутан и бутадиен-1,3 4)2-метилпропанол-1 и бутанол-1

Химия
изомерами являются: 1)пропионовая и 2-метилпропионовая кислоты 2)метанол и метональ 3)бутан и бутадиен-1,3 4)2-метилпропанол-1 и бутанол-1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильній ответ 4) 4) CH3-CH(CH3)-CH2-OH будет изомером СН3-СН2-СН2-СН2-ОН
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
как связать между собой февраль, май, август, сентябрь?
Ответить
Русский язык
напишите сочинение на тему:что я узнал о причастиях
Ответить
Математика
Сколько ног у трех пауков и двух муравьев?
Ответить
Математика
увеличьте следующие дроби в 10, 100, 1000 раз 9,13 умножить 1000=? 7,2 умножить 10=? 7,2 умножить 100=? 7,2 умножить 1000=?
Ответить
Математика
грузовая машина проехала за 8 часов 280 км, а легковая такое же расстояние за 4 часов.во сколько раз скорость грузовой машины меньше легковой?
Ответить