изомерами являются: 1)пропионовая и 2-метилпропионовая кислоты 2)метанол и метональ 3)бутан и бутадиен-1,3 4)2-метилпропанол-1 и бутанол-1

Химия

изомерами являются: 1)пропионовая и 2-метилпропионовая кислоты 2)метанол и метональ 3)бутан и бутадиен-1,3 4)2-метилпропанол-1 и бутанол-1

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