изомерами являются: 1)пропионовая и 2-метилпропионовая кислоты 2)метанол и метональ 3)бутан и бутадиен-1,3 4)2-метилпропанол-1 и бутанол-1
Химия
изомерами являются: 1)пропионовая и 2-метилпропионовая кислоты 2)метанол и метональ 3)бутан и бутадиен-1,3 4)2-метилпропанол-1 и бутанол-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильній ответ 4) 4) CH3-CH(CH3)-CH2-OH будет изомером СН3-СН2-СН2-СН2-ОН
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