Расшифруйте прмер: ПОДАЙ - ВОДЫ _________ ПАША Одинаковые буквы равны одинаковым цифрам.
Математика
Расшифруйте прмер: ПОДАЙ - ВОДЫ _________ ПАША Одинаковые буквы равны одинаковым цифрам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 0 6 5 2 - 9 0 6 7 __________ 1 5 8 5
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