Расшифруйте прмер: ПОДАЙ - ВОДЫ _________ ПАША Одинаковые буквы равны одинаковым цифрам.

Математика
Расшифруйте прмер: ПОДАЙ - ВОДЫ _________ ПАША Одинаковые буквы равны одинаковым цифрам.
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Гость:
  1 0 6 5 2 -    9 0 6 7 __________      1 5 8 5 
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