Закинул рыболов в речку удочку и ждёт. Вдруг поплавок запрыгал в воде и утонул. Дёрнул рыбак удочку и вытащил окунька. Плавники у окуня красные, а спинка тёмно-зелёная. Хороша будет ушица! Допиши 4-6 предложений, продолжив текст.
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Закинул рыболов в речку удочку и ждёт. Вдруг поплавок запрыгал в воде и утонул. Дёрнул рыбак удочку и вытащил окунька. Плавники у окуня красные, а спинка тёмно-зелёная. Хороша будет ушица! Допиши 4-6 предложений, продолжив текст.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пошёл рыбак домой уху варить. Она удалась на славу! Такая вкусная, ароматная. Рыбак остался сытым и довольным.
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