Закинул рыболов в речку удочку и ждёт. Вдруг поплавок запрыгал в воде и утонул. Дёрнул рыбак удочку и вытащил окунька. Плавники у окуня красные, а спинка тёмно-зелёная. Хороша будет ушица! Допиши 4-6 предложений, продолжив текст.

Русский язык

Закинул рыболов в речку удочку и ждёт. Вдруг поплавок запрыгал в воде и утонул. Дёрнул рыбак удочку и вытащил окунька. Плавники у окуня красные, а спинка тёмно-зелёная. Хороша будет ушица! Допиши 4-6 предложений, продолжив текст.

Автор: Гость