В одном читальном зале 8столов и 32 стула, а в другом- 2 стола и 48 стульев. Составь различные выражения.

Математика

В одном читальном зале 8столов и 32 стула, а в другом- 2 стола и 48 стульев. Составь различные выражения.

Автор: Гость