В одном читальном зале 8столов и 32 стула, а в другом- 2 стола и 48 стульев. Составь различные выражения.
Математика
В одном читальном зале 8столов и 32 стула, а в другом- 2 стола и 48 стульев. Составь различные выражения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+32 8-32 32-8 2+48 2-48 48-2
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