округите число 1928,3705 до тысяч до сотен до десятков до едениц до десятых до сотых до тысячных

Математика
округите число 1928,3705 до тысяч до сотен до десятков до едениц до десятых до сотых до тысячных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1928,3705 2000   до тысяч 1900   до сотен 1930   до десятков 1928   до единиц 1928,4  до десятых 1928,37  до сотых 1928,371  до тысячных
Гость:
1928,3705 до тысяч=2000 до сотен=1900 до десятков = 1930 до едениц = 1928 до тысячных = 1928,371 до сотых = 1928,37 до десятых= 1928,4  
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