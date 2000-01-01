округите число 1928,3705 до тысяч до сотен до десятков до едениц до десятых до сотых до тысячных
Математика
округите число 1928,3705 до тысяч до сотен до десятков до едениц до десятых до сотых до тысячных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1928,3705 2000 до тысяч 1900 до сотен 1930 до десятков 1928 до единиц 1928,4 до десятых 1928,37 до сотых 1928,371 до тысячных
Гость:
1928,3705 до тысяч=2000 до сотен=1900 до десятков = 1930 до едениц = 1928 до тысячных = 1928,371 до сотых = 1928,37 до десятых= 1928,4
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