разложить на молекулярные и ионные уравнения: Fe3(SO4)2+Ba(NO3)2 FeSO4+Na2S CaCO3+HCL NaSiO3+ HNO3 KOH+ H2SO4 Al2(SO4)3+LiOH Al(OH)3+HBr Al2SO3+HCl Ca(NO3)2+K2SO4

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FeSO4+Na2S = FeS+Na2SO4(МОЛЕК) Fe(2+)+SO4(2-)+2Na(+)+S(2-) = FeS+2Na(+)+SO4(2-)(ПОЛН.ИОННОЕ) Fe(2+)+S(2-) = FeS(краткое ионное) FeSO4-Э Na2S-Э FeS-НЭ Na2SO4-Э CaCO3+2HCl = CaCl2+H2O+CO2 CaCO3+2H(+)+2Cl(+) = Ca(2+)+2Cl(-)+H2O+CO2 CaCO3+2H(+) = Ca(2+)+H2O+CO2 Надеюсь,понятно, где неэлектролиты Na2SiO3+ 2HNO3 = 2NaNO3+H2SiO3 2Na(+)+SiO3(2-)+ 2H(+)+2NO3(-) = 2Na(+)+2NO3(-)+H2SiO3 2H(+)+SiO3(2-) = H2SiO3 KOH+ H2SO4 = K2SO4+H2O Все эл, кроме H2O K(+) + OH(-) + 2H(+) + SO4(2-) = 2K(+) + SO4(2-) + H2O 2H(+) + OH(-) = H2O Al2(SO4)3+6LiOH = 2Al(OH)3 + 3Li2SO4 2Al(3+) + 3SO4(2-) + 6Li(+) + 6OH(-) = 2Al(OH)3 + 6Li(+) + SO4(2-) 2Al(3+) + 6OH(-) = 2Al(OH)3 Al(OH)3+3HBr = AlBr3 + 3H2O Al(OH)3 + 3H(+) + 3Br(-) = Al(3+) + 3Br(-) + 3H2O Al(OH)3 + 3H(+) = Al(3+) + 3H2O Al2(SO3)3+6HCl = 2AlCl3 + 3H2SO3 Т.к.Al2(SO3)3 разлагается только водой, а воды в уравнении нет, то Al2(SO3)3 будет являтся нэ. Al2(SO3)3 + 6H(+) + 6Cl(-) = 2Al(3+) + 6Cl(-) + 6H(+) + 3SO3(2-) Al2(SO3)3 = 2Al(3+) + 3SO3(2-)