из круга радиус которого 10 см вырезан сектор с дугой в 60 градусов. Найдите площадь оставшейся части круга
Геометрия
из круга радиус которого 10 см вырезан сектор с дугой в 60 градусов. Найдите площадь оставшейся части круга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sкруга=pR^2=p*100=100p S сектора=(p*R^2*60)/360=50*p/3 S=100p-50*p/3=250p/3
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