из круга радиус которого 10 см вырезан сектор с дугой в 60 градусов. Найдите площадь оставшейся части круга

Геометрия

из круга радиус которого 10 см вырезан сектор с дугой в 60 градусов. Найдите площадь оставшейся части круга

Автор: Гость