Одна деталь имеет массу 13,26 кг ,вторая -14,43 кг,третья-1,66кг,а четвертая-15,875кг.найди общую массу этих четырех деталей и округлите результатдо десятых долей килограмма .сравните ответ с результатом , полученным,если снача...

Гость: Гость:

1) М=13,26+14,43+1,66+15,875=45,225 при округлении до десятых долей килограмма M=45,2 кг. 2) если сначала округлить данные задачи до десятых долей а потом ее решить М=13,3+14,4+1,7+15,9=45,3 при округлении после суммирования результат меньше