Одна деталь имеет массу 13,26 кг ,вторая -14,43 кг,третья-1,66кг,а четвертая-15,875кг.найди общую массу этих четырех деталей и округлите результатдо десятых долей килограмма .сравните ответ с результатом , полученным,если снача...
Математика
Одна деталь имеет массу 13,26 кг ,вторая -14,43 кг,третья-1,66кг,а четвертая-15,875кг.найди общую массу этих четырех деталей и округлите результатдо десятых долей килограмма .сравните ответ с результатом , полученным,если сначала округлить данные задачи до десятых долей а потом ее решить.(понятно)!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13,26+14,43+1,66+15,875=45,225=45,2 кг 13,26=13,3 кг 14,43=14,4 кг 1,66=1,7 кг 15,875=15,9 кг 13,3+14,4+1,7+15,9= 45,3 кг- сначало округлить до десятых долей, а потом решить
Гость:
1) М=13,26+14,43+1,66+15,875=45,225 при округлении до десятых долей килограмма M=45,2 кг. 2) если сначала округлить данные задачи до десятых долей а потом ее решить М=13,3+14,4+1,7+15,9=45,3 при округлении после суммирования результат меньше
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