Сояинение на тему книга лучшиу друг и советчик!!((помогите((

Сочинение на тему "Книга лучший друг и советчик". Я люблю читать разные книги фантастику и триллеры и многие другие . Особенно мне нравется читать книги внеклассного чтения .Мне нравиться читать книги потому что в них узнаешь мное интересного ,позновательного для себя.В книге можно найти и совет ,да книга -это для меня лучший друх и советчик . Особенно я люблю читать А П Чехова он пишет интересные и смешные рассказы.Когда я ложусь спать я обезательно перед сном читаю Чехова .Однажды так зачиталась ,что не заметила,что наа часах время 3 часа ночи ,а на утро надо было идти в школу,но уж очень интересно было . Так ,что я считаю без книг ни куда нельзя поэтому я считаю ,что книга не только лучший друг ,но и настоящий советчик.

Гость: Гость:

Я очень люблю читать исторические книги. Одна из моих любимых - "Аптека для души". В ней повествуется о фараоне Птолемее III, который создал Александрийскую библиотеку и решил пополнить ее произведениями знаменитых греков: Эсхила, Софокла, Еврипида. Но поскольку книг этих достать не удалось, он захотел снять с них копии, для чего и запросил из Афин редкие рукописи. Однако любовь к ним египетского фараона была так велика, что Птолемей III книги передал в Александрийскую библиотеку, а афинянам отправил копии и золото в качестве компенсации. Попытки греков вернуть утраченное так ни к чему и не привели. Читая произведение о фараоне-библиофиле, я окончательно уверился в том, что книги - это корабли с сокровищами. Они плывут по волнам времени и несут свой драгоценный груз от поколения к поколению. Читая, мы можем переноситься с героями любимых произведений во все концы света. Книги передают нам ценную информацию, накопленный человечеством опыт. С ними мы совершаем путешествия из настоящего в будущее и прошлое, они могут дать много полезных советов. Книга - мой друг и советчик. Это действительно "аптека для души". Я понимаю поступок Птолемея III: невозможно было расстаться с таким богатством. Золото, деньги - ничто по сравнению с теми сокровищами, которые содержаться в хороших книгах!