древнегреческий историк Геродот сообщает,что во время вторжения царя Ксеркса в Грецию персидские командиры гнали свои войска в бой кнутами.какие особенности персидской армии отражает этот факт?чем его можно объяснить? почему гр...
Обществознание
древнегреческий историк Геродот сообщает,что во время вторжения царя Ксеркса в Грецию персидские командиры гнали свои войска в бой кнутами.какие особенности персидской армии отражает этот факт?чем его можно объяснить? почему граждане полисов Греции добровольно шли на смертный бой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тем что в войске Ксеркса были рабы и они дезертировали и были непослушны.И тем что никто не хотел из рабов умирать.И притом армия была не десциплинированна и не двигалась сообща и армия была очень огромна и ей было тяжело управлять. Греки шли на добровольный бой тем что у них был патриотизм к Родине и они не хотели что бы персы их поработили,т.е завоевали.
Гость:
по разным источникам говорится что армия ксеркса доходила до 1600000 пехоты и 100 тыс коницы вовсе не страно что он гнал и кнутом . В те времена как Спарта например была огромным военым лагирем что позволял выращиват героев как например царь спарты леонид и 300 спортанцев .
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