из двух городов вышли два поезда одновременно навстречу друг другу поезда встретились через 18 ч. Определи скорость каждого поезда , если расстояние между городами 1620 км, а скорость одного поезда на 10 км больше , чем скорос...
Математика
из двух городов вышли два поезда одновременно навстречу друг другу поезда встретились через 18 ч. Определи скорость каждого поезда , если расстояние между городами 1620 км, а скорость одного поезда на 10 км больше , чем скорость другого. Реши задачу по действиям.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1620/18=90 (км/ч) скорость сближения 2)90-10=80(км/ч) 3)80/2=40(км/ч)скорость первого 4)40+10=50(км/ч)скорость второго Ответ:50,40 км/ч
Гость:
1)1620/18=90 км/ч скорость встречи (сближения) 2)90-10/2=40 км/ч скорость одного поезда 3)90-40=50 км/ч скорость второго поезда
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