из двух городов вышли два поезда одновременно навстречу друг другу поезда встретились через 18 ч. Определи скорость каждого поезда , если расстояние между городами 1620 км, а скорость одного поезда на 10 км больше , чем скорос...

Математика

из двух городов вышли два поезда одновременно навстречу друг другу поезда встретились через 18 ч. Определи скорость каждого поезда , если расстояние между городами 1620 км, а скорость одного поезда на 10 км больше , чем скорость другого. Реши задачу по действиям.

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