Запиши четыре значения n , при которых верно неравенство 0,65 меньше n меньше 0,68 ????
Алгебра
Запиши четыре значения n , при которых верно неравенство 0,65 меньше n меньше 0,68 ????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,66 0,67 больше не знаю:(
Гость:
n=0,66; 0,665; 0.67; 0,675.
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