Птица рада весне, а младенец -матери. Какими буквами обозначена мягкость согласных звуков на письме?
Русский язык
Птица рада весне, а младенец -матери. Какими буквами обозначена мягкость согласных звуков на письме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птица - т,(буквой И) весне -в, н, (буквой Е) младенец -д, н, (буквой Е) матери - т, (Е), р,(И)
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